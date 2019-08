Calciomercato Inter – Icardi vuole restare, l’ultimatum nerazzurro: rischia 2 anni fuori rosa

Mauro Icardi ha espresso la volontà di restare all’Inter e provare a giocarsi le sue chance ma la società è stata chiara: rischia 2 anni fuori rosa

Il gelo fra Mauro Icardi e l’Inter resiste anche alle alte temperature estive. Il calciatore è stato messo fuori dal progetto da allenatore e società, ma non sembra intenzionato a cambiare aria. ‘Maurito’ ha indicato nella Juventus l’unica squadra verso la quale vorrebbe trasferirsi, ma visto l’interesse dei bianconeri per Lukaku, per ora non se ne farà nulla. L’alternativa? Non esiste. Icardi vuole solo la Juventus, oppure è disposto anche a restare e giocarsi le sue chance, magari convincendo Conte e facendosi reintegrare. Ipotesi che l’Inter non ha intenzione di prendere in considerazione: secondo quanto riporta la ‘Rosea’, se Icardi dovesse restare potrebbe andare in contro a due anni (i rimanenti del contratto) fuori rosa.

Valuta questo articolo