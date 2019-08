Calciomercato Inter – Icardi fuori dalle liste? Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing

L’Inter spinge per la cessione di Icardi a Napoli o Roma e spunta il rumor di una possibile esclusione dalle liste in caso di permanenza: Wanda Nara pronta ad adire le vie legali

La telenovela Icardi-Inter rischia di finire in tribunale. L’attaccante argentino è ormai fuori dai piani e dal futuro nerazzurro, l’hanno ribadito a più riprese il neo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino. Il nodo da sciogliere riguarda la cessione: l’Inter ha ricevuto due offerte da Roma e Napoli e sarebbe propensa ad accettarle, al fine di finanziare il proprio mercato; Icardi vuole solo la Juventus o, in alternativa, è disposto anche a restare per ricucire. ‘Pace’ che il club ritiene impraticabile. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’, rumor vicini al giocatore parlano di una possibile esclusione dalle liste dei convocati per campionati e Champions che, in caso di permanenza, escluderebbero di fatto Icardi dalla rosa. Nonostante tale eventualità sia stata esclusa dall’Inter, Wanda Nara sarebbe pronta a fare causa al club intraprendendo un’azione legale per mobbing.

