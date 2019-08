Calciomercato Inter, il Bayern Monaco insiste per Perisic: nerazzurri però non convinti della formula

Il club bavarese vorrebbe ingaggiare il croato con la formula del prestito oneroso, ma l’Inter e il giocatore non sono convinti

Ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku, per l’Inter adesso è il momento di pensare alle uscite. In primis si lavora per la cessione di Ivan Perisic, giocatore che piace eccome al Bayern Monaco.

Il club bavarese vorrebbe il croato con la formula del prestito oneroso, che tuttavia non convince né la società nerazzurra e né l’esterno classe 1989. Le parti comunque continueranno a trattare nei prossimi giorni, tentando di raggiungere un’intesa su cifre e modalità di trasferimento.

