Calciomercato Inter – Trovato l’accordo per Sanchez: il cileno in arrivo mercoledì a Milano

Alexis Sanchez in arrivo a Milano: trovato l’accordo tra Inter e Manchester United per il cileno

Giornate ricche di emozioni per Antonio Conte: dopo la prima vittoria stagionale, conquistata ieri dalla sua Inter con un secco 4-0 sul Lecce, per l’allenatore nerazzurro arrivano splendide notizie. L’ad Marotta ha infatti chiuso la trattativa col Manchester United per Alexis Sanchez: il cileno dovrebbe arrivare a Milano già domani. Sanchez arriva in nerazzurro in prestito secco: lo United dovrebbe pagare parte dell’ingaggio del cileno, mentre degli eventuali diritti di riscatto se ne discuterà in futuro.

