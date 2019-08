Calciomercato Inter, Alexis Sanchez è arrivato a Milano: adesso le visite mediche e la firma sul contratto

L’attaccante cileno è arrivato a Malpensa nel pomeriggio, adesso si sposterà alla Clinica Humanitas per le visite mediche

Il primo giorno di Alexis Sanchez da giocatore dell’Inter è cominciato, il cileno infatti è arrivato questo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, pronto per cominciare questa nuova avventura. Pantaloni verde scuro, maglietta bianca, giubbotto jeans grigio e cappellino in testa, l’ormai ex Manchester United ha voluto salutare da vicino i tifosi dell’Inter prima di salire sull’auto e dirigersi alla clinica Humanitas di Rozzano per le visite mediche. In serata poi è prevista la firma sul contratto, ultimo step prima dell’ufficialità.

