Calciomercato Inter – Passi avanti nell’operazione Sanchez, martedì il possibile sbarco in Italia: i dettagli

Il calciatore cileno potrebbe arrivare in Italia martedì per sostenere le visite mediche, ma ancora va trovato l’accordo tra Inter e Manchester United

Alexis Sanchez si avvicina ad essere un nuovo giocatore dell’Inter, l’operazione con il Manchester United è potrebbe concludersi già nelle prossime ore, con il possibile sbarco in Italia fissato già nella giornata di martedì.

Il giocatore ha detto sì ai nerazzurri, rifiutando altre offerte pervenutegli negli ultimi giorni, restano da limare gli ultimi dettagli tra club, in particolare per quanto riguarda l’ingaggio che verrà pagato a metà tra le due squadre. L’agente di Sanchez è a colloquio in queste ore con lo United per risolvere la situazione, dunque tra stasera e domani sono attesi sviluppi importanti.

