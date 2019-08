Calciomercato Inter, oggi può essere il giorno di Alexis Sanchez: manca il via libera del Manchester United

Il club inglese deve ancora accettare definitivamente l’offerta dell’Inter, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la fumata bianca

Il giorno dell’arrivo di Alexis Sanchez all’Inter potrebbe essere oggi, la trattativa con il Manchester United prosegue senza sosta con l’obiettivo di giungere alla fumata bianca il prima possibile.

Manca al momento l’ok della società inglese, che sta tentando di modificare alcune condizioni relative al riscatto e al contributo sull’ingaggio, questioni fondamentali per la conclusione della trattativa. Nella mattinata di oggi continueranno i contatti per limare anche questi importanti dettagli, così da permettere lo sbarco a Milano del cileno che freme per mettersi a disposizione di Antonio Conte.

