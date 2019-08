Calciomercato Inter, accordo con il Bayern Monaco per la cessione di Perisic: manca solo l’ok di Zhang

Accordo raggiunto tra l’Inter e il Bayern Monaco per la cessione di Ivan Perisic, il croato pronto a sbarcare in Bundesliga

Il Bayern Monaco ha trovato il nuovo esterno, colui che non dovrà far rimpiangere Arjen Robben e Frank Ribery. Si tratta di Ivan Perisic, per il quale il club bavarese ha trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni, più venti di riscatto. Prima della definitiva fumata bianca, serve solo l’ok del presidente Zhang Jr, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, una volta valutato l’intero affare. Il giocatore intanto non è partito con la squadra, ma farà ritorno in Croazia dove attenderà di poter raggiungere Monaco per sostenere le visite mediche.

Valuta questo articolo