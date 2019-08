Calciomercato Hellas Verona, pazza idea Balotelli: ma c’è un difficile ostacolo da superare

L’attaccante potrebbe accasarsi all’Hellas Verona, ma la feroce rivalità con i tifosi del Brescia potrebbe ostacolare l’operazione

L’Hellas Verona ci prova seriamente per Mario Balotelli, svincolato al termine della scorsa stagione dall’Olympique Marsiglia. La trattativa c’è ed è concreta, il club gialloblù ha presentato una propria offerta all’entourage del giocatore, al vaglio al momento di Mino Raiola e dell’avvocato Rigo.

Il presidente Setti ha deciso di regalare a Juric un colpo importante, ma esistono degli ostacoli non proprio facili da superare. In primis la feroce rivalità tra i tifosi veronesi e quelli bresciani, in secondo luogo le pesantissime dichiarazioni di Balotelli dopo un Chievo-Inter del 2010, quando parlò di ‘schifo’ dopo gli insulti razzisti che gli erano stati rivolti. Le parti comunque stanno discutendo e, nelle prossime ore, potrebbero arrivare novità importanti

