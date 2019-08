Calciomercato Fiorentina – Toni versione direttore sportivo: “Viola prendi Ribery! Lo consigliai a Pradè e mi disse…”

Luca Toni veste i panni di direttore sportivo e consiglia alla Fiorentina un colpo di spessore internazionale: l’ex bomber spinge per l’arrivo di Franck Ribery

La Fiorentina di Rocco Commisso non ha ancora effettuato il suo grande colpo di mercato. Il neo patron Viola ha trattenuto Federico Chiesa, resistendo alle tante avance dei top club, ma non ha ancora piazzato l’acquisto in grado di scaldare la piazza. Serve un nome altisonante, un profilo europeo, un giocatore in grado di portare qualità ed esperienza. Un giocatore come Franck Ribery!

Lo ha consigliato Luca Toni ai microfoni di Violanews.com: “sinceramente quando ho fatto l’in bocca al lupo a Pradè, quando è tornato alla Fiorentina, glielo dissi: ‘guarda che c’è Franck che è senza contratto’. Lui mi ha detto che è un grande giocatore, che sarebbe rimasto il sogno: ‘vediamo’. Poi non so se sono andati avanti o no nella trattativa. Franck è un giocatore importante, che è abituato a vincere, forte e che ha ancora voglia di giocare: penso che chiunque lo comprerà farà un grande affare“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo