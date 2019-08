Calciomercato Fiorentina, il colpaccio dell’estate è servito: è fatta per l’arrivo di Ribery

Il giocatore francese sbarcherà questa mattina all’aeroporto di Firenze, pronto per svolgere le visite mediche con il club viola

La Fiorentina ha il suo nuovo campione, è fatta per l’arrivo in viola di Franck Ribery che, dopo dodici anni trascorsi al Bayern Monaco, comincia una nuova avventura in Serie A.

Sono stati risolti a notte inoltrata tutte le questioni relative al contratto del francese, il quale sbarcherà questa mattina all’aeroporto fiorentino intorno alle 10.30 con un aereo privato proveniente da Monaco. Decisivo il lavoro dell’intermediario Davide Lippi, rimasto per l’intera serata negli uffici della Fiorentina insieme a Pradé e Joe Barone per definire l’operazione. La Fiorentina dunque può sognare, Ribery è pronto a prendersi il Franchi.

