Calciomercato Cagliari – Nainggolan pronto al ritorno in rossoblu, che frecciata all’Inter: “gli dimostrerò che…”

Nainggolan, che frecciatina all’Inter: il belga motivato a far bene con la maglia del Cagliari

Radja Nainggolan ormai è pronto a dire addio all’Inter: un’ultima cena con gli amici più stretti nerazzurri e poi il Ninja partirà alla volta di Cagliari per cominciare una nuova avventura in rossoblu. Il calciatore belga è motivato a far bene, in particolar modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “ho fatto una scelta anche se un po’ forzata e ora cercherò di fare bene. In questo momento ho altre priorità ed e’ stato facile scegliere Cagliari. Mi metterò in gioco per cercare di dimostrare che hanno sbagliato. Questo è quello che devo fare“, ha dichiarato Nainggolan.

