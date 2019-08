Calciomercato Brescia, ufficiale l’arrivo di Mario Balotelli: domani la presentazione

Il club lombardo ha ufficializzato con una nota sul proprio sito l’ingaggio di Mario Balotelli, che verrà presentato nella giornata di domani

Mario Balotelli torna in Serie A, è ufficiali infatti l’arrivo dell’attaccante italiano al Brescia, che lo ha reso noto con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

L’ex Marsiglia ha firmato un contratto triennale con la società lombarda, guadagnando tre milioni lordi nella prima stagione, più tre in caso di salvezza. Nei due successivi invece ne percepirà sei lordi a stagione (4,5 netti se il Brescia resterà in Serie A). Questa la nota del Brescia: “Mario Balotelli Barwuah è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio S.p.A. Il calciatore ha firmato con il Club biancoazzurro un contratto pluriennale. Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall’entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 Agosto, l’attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45″.

