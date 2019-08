Calciomercato Brescia – Mario Balotelli ad un passo: il Flamengo si ritira dalla trattativa!

Mario Balotelli sempre più vicino al Brescia: il Flamengo pubblica una nota ufficiale nella quale annuncia di essersi ritirato dalla trattativa per il calciatore italiano

“Il Flamengo, Mario Balotelli e i suoi rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali riunioni a Monaco, di chiudere la trattativa per il trasferimento del giocatore“, attraverso questo comunicato apparso sul sito ufficiale del club, il Flamengo si è ufficialmente chiamato fuori dalla trattativa per Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Milan sembra dunque essersi deciso a firmare per il Brescia e dunque a tornare a casa nella città che lo ha cresciuto.

