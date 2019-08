Calciomercato Barcellona, si complica l’affare Neymar: Dembelé rifiuta il trasferimento al PSG

Il club blaugrana continua a premere per concretizzare il ritorno di Neymar Jr, ma Dembelé si rifiuta di trasferirsi in Francia

La trattativa tra Barcellona e Paris Saint-Germain per Neymar Jr prosegue ad oltranza, i due club continuano a trattare per provare a trovare la quadra in un’operazione che si fa sempre più complessa.

Per evitare un clamoroso esborso economico, i blaugrana avrebbero messo sul piatto il cartellino di Ousmane Dembelé, attaccante esterno acquistato nell’agosto 2017 dal Borussia Dortmund per 105 milioni più bonus. A pochi giorni dalla conclusione del mercato però, il giocatore francese ha deciso di non accettare il trasferimento in Francia, complicando e non poco la trattativa. A confermarlo è l’agente del giocatore Moussa Sissoko: “Ousmane non andrà al PSG nell’operazione Neymar, continuerà al 100 per 100 a giocare nel Barca“.

