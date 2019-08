Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions: in arrivo l’ex Liverpool Martin Skrtel

L’Atalanta ha il sì di Martin Skrtel: nelle prossime ore il club nerazzurro potrebbe mettere sotto contratto l’esperto difensore sloveno

Dopo essersi guadagnata l’accesso in Champions League con sudore ed entusiasmo, l’Atalanta non ha voglia di giocare un’Europa da ‘squadra materasso’. Il club orobico sta puntellando la squadra che lo scorso anno ha chiuso davanti a top club come Milan, Roma e Lazio, con acquisti mirati per riconfermarsi e fare una bella figura al di fuori dei confini nazionali. L’ultimo colpo arriva in difesa: secondo la ‘Rosea’, Martin Skrtel ha detto sì. L’espero difensore sloveno, che nel Liverpool si è consacrato al calcio che conta, si sarebbe convinto ad accettare la proposta dei bergamaschi. Così come la moglie, nonostante qualche titubanza iniziale, avrebbe dato il via libera al trasferimento della famiglia. Dopo le visite mediche delle prossime ore, il trasferimento, a parametro zero, dovrebbe essere messo nero su bianco.

Valuta questo articolo