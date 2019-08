Calcio femminile – Qualificazioni Europei 2021: debutto ok per l’Italia, tris delle azzurre a Israele

Le ragazze di Milena Bertolini superano con il risultato di 3-2 Israele, le reti azzurre portano la firma di Girelli, Bartoli e Giacinti

Comincia con il piede giusto il cammino della Nazionale Italiana di calcio femminile verso gli Europei del 2021, la squadra del ct Milena Bertolini supera Israele con il risultato di 3-2, incamerando i primi tre punti nel girone.

Il confronto con le israeliano non parte benissimo, visto il vantaggio firmato da Goor intorno alla mezz’ora della prima frazione di gioco. L’Italia non si perde d’animo e costruisce il pareggio prima dell’intervallo, grazie all’acuto di Girelli. Nella ripresa Bartoli e Giacinti mettono in ghiaccio il risultato portando le azzurre sul 3-1, prima del gol finale di Israele firmato da Awad.

