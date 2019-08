Cagliari, le rivelazioni di Nainggolan: “un duro colpo lasciare Roma, è stata una scelta di chi ora non c’è più”

Il neo centrocampista del Cagliari ha ripercorso la propria carriera, soffermandosi sul momento dell’addio alla Roma per passare all’Inter

Il suo presente si chiama Cagliari, ma Radja Nainggolan non dimentica il proprio passato. Il centrocampista belga ha ripercorso la propria carriera ai microfoni di Sky Sport, tornando con la mente al momento dell’addio alla Roma.

Una scelta difficile da prendere, quasi obbligata dalla volontà della società di cederlo all’Inter, club lasciato nel corso di questa estate perché escluso dal progetto tecnico: “quando mi sono separato dalla Roma è stato un duro colpo per me. Sicuramente qualche colpa ce l’avevo ma è stata più una scelta di una persona che alla fine è pure andata via. Ma sono scelte che bisogna prendere in quei momenti che diventano un rammarico inutile, sono contento delle scelte e della carriera che ho fatto finora. Spero di togliermi ancora tante soddisfazioni, ho ancora tanta voglia“.

