Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Demiral: ripresi i contatti con la Juventus

Il Milan riprende i contatti con la Juventus per Merih Demiral: i rossoneri pronti ad offrire 35 milioni per il centrale ex Sassuolo

Dopo il disastroso inizio di campionato, il Milan è deciso a tornare sul mercato per puntellare la rosa. Al contrario di quanto emerso ieri dalle parole di Giampaolo, concentratosi più sulla fase offensiva della squadra, i rossoneri sembrano muoversi in ottica difensiva. Ripresi i contatti con la Juventus per il centrale Merih Demiral, profilo indicato da Giampaolo e che ha trovato riscontri positivi nei giudizi di Boban e Maldini. Il Milan è pronto ad offrire 35 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe una cifra superiore in quanto, se il giocatore dovesse essere ceduto nei prossimi due anni, il Sassuolo avrebbe diritto ad una parte della cifra incassata per la cessione. Spettatrice interessata la Roma: l’eventuale partenza di Demiral bloccherebbe l’addio di Rugani, profilo che piace molto nella Capitale.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo