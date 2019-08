Primo bilancio positivo per Buffon dopo il ritorno in bianconero: “accoglienza emozionante”

Buffon emozionato dalla calorosa accoglienza avuta al suo ritorno in bianconero: le parole del portiere italiano

Gianluigi Buffon è tornato ad indossare la casacca bianconera. Il portiere juventino ha stilato oggi, attraverso la sua nuova app, un primo bilancio della sua seconda vita in bianconero: “è passato poco più di un mese dal ‘ritorno a casa’ alla mia Juventus. Un mese per conoscere i nuovi compagni e riabbracciare gli amici di mille battaglie (e moltissime vittorie!) sul campo. Ma anche per ritrovare subito il feeling con i tifosi bianconeri“.

“L’accoglienza ricevuta sabato al mio ingresso in campo alla Friends Arena di Stoccolma è stata davvero emozionante e per questo voglio ringraziare tutti. Ma altre grandi emozioni mi e ci aspettano da qui a fine agosto. Mercoledì c’è Villar Perosa, un luogo che ormai fa parte della mia vita, in cui ogni estate torno con grande piacere. Quest’anno con un sapore particolare, per sentirmi ancora di più in famiglia. La mia famiglia! Poi si inizierà a fare sul serio. Finalmente. A giocare per i 3 punti. Il calendario ha voluto metterci immediatamente di fronte a 2 partite speciali. Sabato il ritorno a Parma, in quel Tardini da dove la mia carriera è iniziata 24 anni fa. Poi l’abbraccio dello Juventus Stadium, lo stadio in cui insieme abbiamo costruito un numero incredibile di vittorie. Affrontando il Napoli di Carlo Ancelotti, una delle rivali con cui saremo chiamati a duellare per tutta questa esaltante stagione appena iniziata. Una stagione da vivere intensamente fino alla fine“, ha concluso Buffon.

