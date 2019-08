Brescia, il presidente Cellino svela i retroscena dell’affare Balotelli: “vi svelo quando Mario mi ha detto di sì”

Il numero uno del club lombardo ha raccontato la trattativa con Mario Balotelli, chiusa ufficialmente nella giornata di oggi

Mario Balotelli è ufficialmente un giocatore del Brescia, oggi è arrivata la definitiva ufficialità con un comunicato pubblicato dalla società lombarda sul proprio sito.

Una trattativa difficile, come sottolineato dal presidente Cellino, che ha rivelato i retroscena di un’operazione davvero da urlo per le ‘Rondinelle’: “sarà l’anno dei leoni per la Leonessa. Nel giorno del suo compleanno, Balotelli mi ha espresso la voglia di tornare nella sua città, era un’ideale firma in bianco. Da qui tutte quelle voci che hanno fatto solo confusione, perché non c’era alcun accordo scritto e il Flamengo si è precipitato a Montecarlo per farci lo sgambetto. Ho delle belle sensazioni, sono sicuro che Mario darà tutto per la salvezza, che resta un obiettivo difficile. È un modo anche per ringraziare Brescia, che mi è molto vicina. Non do le cifre, ma questa operazione costa tanto. È non l’ho fatto per gli abbonamenti, siamo vicini a quota 10.000 è presto chiuderemo le sottoscrizioni“.

