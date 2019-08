Brescia, Balotelli si presenta: “quando l’ho detto a mia madre, si è messa a piangere. Paura di fallire? Nessuna”

L’attaccante del Brescia si è presentato in conferenza stampa, esprimendo la propria felicità per questa nuova avventura

L’avventura di Mario Balotelli con il Brescia è ufficialmente cominciata, la presentazione ufficiale andata in scena oggi ha sancito l’inizio di questo nuovo capitolo, molto importante per il futuro di Super Mario.

Poche parole ma dirette, utili per far capire tutta la sua determinazione: “io e Cellino c’eravamo già incontrati in Inghilterra tanto tempo fa. Questa possibilità è nata tramite Mino Raiola, non è stato difficile scegliere il Brescia. Quando c’è stato il Brescia, non ho più pensato ad altro. Può darmi tutto come io posso dare tutto al Brescia. Quando l’ho detto a mia mamma, piangeva. Poi era contentissima. Paure io? Zero. Sto bene. L’obiettivo è di fare crescere questa squadra il più possibile. Paure di fallimento sembra che ne abbiate più voi che io… Io sto bene, sereno. La Nazionale? Mi sono sentito con Roberto Mancini per il mio compleanno. L’Europeo con la Nazionale è un obiettivo, assolutamente sì“.

Valuta questo articolo