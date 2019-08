Dal Brasile una bomba di mercato: la Juventus interessata a Neymar, i dettagli

E se la Juventus fosse interessata a Neymar? Dal Brasile la clamorosa bomba di mercato

Neymar non conosce ancora il suo futuro: il calciatore brasiliano ha espresso ormai da tempo al PSG il desiderio di tornare a vestire la maglia del Barcellona, ma il club francese non ha ancora trovato condizioni soddisfacenti per lasciarlo andare.

La squadra parigina vuole, oltre ad una sostanziosa cifra, anche una valida alternativa a Neymar, per permettere al brasiliano di lasciare la capitale francese. Dal Brasile arriva la clamorosa indiscrezione: secondo GloboEsporte sembra infatti che anche la Juventus si sia inserita tra Real Madrid e Barcellona. Il club bianconero potrebbe coinvolgere nell’operazione anche Dybala. Secondo AS, poi, pare addirittura che la Juventus abbia già fatto la sua offerta al PSG: 100 milioni più il cartellino dell’argentino.

