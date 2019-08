Boxe – Wilder vs Fury, la sfida si ripete: i due campioni si affrontano nel 2020 per il titolo Wbc pesi massimi

Wilder e Fury tornano a sfidarsi: a febbraio 2020 un nuovo incontro per il titolo Wbc dei pesi massimi

Si sono sfidati l’1 dicembre 2018, ma il match è finito in parità: Deontay Wilder e Tyson Fury ci riproveranno, per un incontro senza esclusione di colpi. I due pugili saliranno nuovamente sul ring per il titolo Wbc dei pesi massimi il prossimo 22 febbraio 2020 a Las Vegas. La notizia è stata confermata da Fury ai microfono Espn. Entrambi imbattuti, Wilder e Fury prima di sfidarsi a vicenda affronteranno rispettivamente Ortiz e Wallin.

