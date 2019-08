Botta e risposta tra Klopp e Guardiola, il tecnico del City non ci sta: “le sue parole mi hanno infastidito”

Guardiola risponde a Klopp: il tecnico del City non ha apprezzato le parole del collega del Liverpool

Continua il botta e risposta tra Klopp e Guardiola. Dopo le affermazioni dell’allenatore del Liverpool, secondo il quale è difficile competere contro squadre, come il Manchester City, che possono permettersi tutto in fatto di acquisti, l’allenatore spagnolo ha voluto replicare: “le parole dette a luglio da Klopp mi hanno dato fastidio: non è affatto vero che possiamo permetterci di spendere 200 milioni di sterline ad ogni sessione di mercato. Queste parole mi hanno infastidito, anzi proprio non mi sono piaciute, perchè non è vero che ogni anno spendiamo tutti questi soldi.

Ad esempio l’anno scorso ne abbiamo spesi solo 17. Invece l’anno prima era successo, per il motivo che quando sono arrivato ho trovato una squadra con dieci o undici giocatori trentenni o anche di più. Quindi dovevamo rinnovarci. Ma non potremmo spednere 200 milioni ogni anno. Cosa che ha fatto anche il Liverpool l’anno scorso, e infatti quest’anno non ha potuto farlo di nuovo anche se non sono certo una piccola squadra“, ha affermato il tecnico del City.

“Noi in questa estate abbiamo preso solo Rodri dall’Atletico Madrid e pagato la clausola per riprenderci Angelino. E questo perchè anche i team più grandi non possono spendere centinaia di milioni ad ogni sessione di mercato“, ha concluso Guardiola.

