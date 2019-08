Bologna – Sinisa, sei uno spettacolo! Mihajlovic dirigerà l’allenamento di oggi dei rossoblu

Mihajlovic sorprende ancora: oggi pomeriggio guiderà l’allenamento del Bologna a Casteldebole

Sinisa Mihajlovic è un vero guerriero e lo sta dimostrando ogni giorno sempre più. Dopo l’incredibile sorpresa di domenica, quando il tecnico serbo ha deciso di lasciare l’ospedale di Bologna per recarsi a Verona per guidare i suoi giocatori dalla panchina nella prima di campionato, ieri sono arrivate buone notizie: Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale dopo aver completato il primo ciclo di cure.

Oggi, un’altra notizia sorprendente: il vice tecnico del Bologna ha annunciato che Mihajlovic guiderà l’allenamento del pomeriggio. “Sinisa Mihajlovic questo pomeriggio sarà a Casteldebole per guidare l’allenamento. Per me non è una sorpresa che ci sia, considerato che vado a trovarlo quotidianamente in ospedale“, ha affermato Tanjga.

“E’ il nostro solito condottiero e l’abbiamo trovato contrariato per la prestazione di Verona. Domani con la Spal sara’ l’occasione per rifarci”, ha aggiunto Emilio De Leo nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Spal.

