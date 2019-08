Maradona, quandt elogi per Daniele De Rossi: “quando passa dobbiamo farci il segno della croce”

Il Pibe de Oro ha parlato dell’arrivo di De Rossi al Boca, sottolineando la propria euforia per questo trasferimento

Diego Maradona non ha nascosto la sua euforia per l’arrivo di Daniele De Rossi al Boca Juniors, esprimendo la propria felicità per questa scelta inaspettata dell’ex centrocampista della Roma.

Intervenuto ai microfoni di ESPN, il Pibe de Oro non ha usato come al solito mezze misure, dispensando elogi e parole al miele nei confronti del giocatore italiano: “ha riempito la mia anima, è un ragazzo milionario che poteva scegliere qualsiasi posto dove andare a riposarsi. E invece viene qui, al Boca, a vedere la Bombonera, a scegliere l’Argentina. Quando passa De Rossi dobbiamo farci il segno della croce“.

