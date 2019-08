Bendtner fa impazzire i social, spunta in rete un VIDEO hot: la sua fidanzata balla completamente nuda!

L’ex attaccante della Juventus ha postato e poi cancellato un video in cui la sua fidanzata balla con il seno coperto solo dalle proprie mani

Un video per augurare buon compleanno alla propria fidanzata, una clip finita poi su social e che ha fatto letteralmente impazzire il web. L’autore è Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juventus che ha presentato al mondo intero Philina Roepstorff, modella e sua compagna da ormai qualche tempo. Il danese, in questo video girato in una camera da letto, riprende la propria pazza fidanzata, che prima si lancia su una valigia e poi balla a seno scoperto, coprendosi solo con l’aiuto della propria mano.

