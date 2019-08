Bellator, tappa a Milano il prossimo 12 ottobre: le stelle mondiali di kickboxing e MMA si sfideranno all’Allianz Cloud

Sabato 12 ottobre all’Allianz Cloud è in programma la nuova tappa italiana del prestigioso circuito di MMA e Kickboxing: Sakara torna in gabbia, numerosi fighters lombardi nella Card

La città di Milano sarà la prossima tappa italiana di Bellator. Sabato 12 ottobre nel rinato impianto dell’ex Palalido Allianz Cloud le più grandi stelle mondiali di kickboxing e MMA si ritroveranno in una nuova, emozionante edizione della prestigiosa promotion americana di sport da combattimento. Dopo i successi già ottenuti nelle città di Torino, Firenze, Roma e Genova, Bellator prepara il debutto assoluto all’ombra del Duomo con un cartellone mozzafiato di 20 incontri tra ring e gabbia: grazie alla card divisa come di consueto in due atti, Bellator Kickboxing (9 incontri) e Bellator MMA (11 incontri), ed alla partecipazione dei massimi interpreti internazionali delle due discipline, lo show milanese si annuncia come uno dei più spettacolari delle ultime edizioni e raggiungerà milioni di appassionati in tutto il mondo attraverso la distribuzione in oltre 160 Paesi del globo.

Tra i fighters internazionali che saliranno sul ring figura il bielorusso pluricampione mondiale di k1 Chingiz Allazov, che nel match clou di Bellator Kickboxing dei 77,1 kg. affronterà il thailandese Sudsakorn Sor Klinmee. Lo show di Milano culminerà con la spettacolare discesa della gabbia di Bellator MMA 230, arena dell’attesissimo prestige fight tra il nostro Alessio Sakara e lo statunitense Canaan Grigsby. Foltissima la presenza degli atleti lombardi pronti a calcare uno dei più importanti palcoscenici mondiali del fighting: tra gli incontri più attesi spicca il rematch in gabbia tra Walter Pugliesi e Andrea Fusi nei 77,1 kg., un derby tutto di marca meneghina che lo scorso dicembre aveva infiammato l’arena di Bellator Genova con la vittoria per split decision di Fusi al termine di una sfida equilibratissima e senza esclusione di colpi. Molti altri fighters lombardi sono attesi sul ring e nella gabbia di Bellator Milano, una rappresentativa nutritissima pronta a dare battaglia alle più famose stelle internazionali di kickboxing e MMA.

Tutti gli altri match in programma saranno svelati col passare delle settimane sui profili social di Bellator Italia e sul sito ufficiale www.bellator.it, dove tutti gli appassionati del genere potranno acquistare i biglietti e assicurarsi un posto per il 12 ottobre nell’arena dell’Allianz Cloud.

