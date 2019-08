Beach Volley – A Palinuro si assegnano le Wild Card per le World Tour Finals di Roma

Il campionato italiano assoluto di Beach Volley viaggia ormai oltre il giro di boa in una stagione che ha già regalato sorprese ed emozioni fino ad oggi , giornata di apertura della tappa numero cinque. A fare da scenario ad un altro entusiasmante week end di campionato italiano assoluto è la bellissima Palinuro, affascinante meta balneare del Cilento in Campania. 72 le coppie partecipanti tra maschile e femminile con le consuete dieci coppie già inserite nel tabellone principale e le altre in corsa per accedervi. 29 le coppie in qualifica al maschile, 23 al femminile alla conquista dei sei pass per l’ingresso nel main draw. A rendere ancora più avvincente questa tappa sarà l’assegnazione delle due Wild Card per le World Tour Finals di Roma con le migliori coppie della classifica del campionato italiano fino a questa tappa che conquisteranno l’accesso alle Finals in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre. Ad aprire ufficialmente il week end di campionato assoluto è stata la conferenza stampa di ieri alla quale hanno preso parte Cristiano Meluccio (Consigliere con delega allo sport di Centola), Federica Del Re (Comandante Capitaneria di Porto di Palinuro), Carmelo Stanziola (Sindaco di Centola), Fabio Galli (Responsabile attività territoriale beach volley Federazione Italiana Pallavolo), Domenico De Luca (FIPAV), Pasquale Troia (Direttore Esecutivo dell’evento) che ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale per l’importante impegno preso per supportare l’evento, la dott.ssa Nicolina Luongo del Provveditorato del Comune per la preziosa collaborazione, lo Sporting Portici e l’assocazione Volley Salerno. Non solo coppie italiane nella griglia d’ingresso di questa tappa, presenti anche gli israeliani Elazar Eylon – Masuri Ofri. Sar anno diverse le soprese che accompagneranno la tre giorni di gare sul lungomare di località Saline a Palinuro a partire dal concerto di benvenuto in programma domani sera sul campo centrale, lo speciale arrivo del pallone di gara della finale di domenica e l’inno di Mameli cantato da un coro nella giornata di finali che sarà seguita dalle telecamere di Raisport con la diretta streaming di semifinali e finali e differita TV su Raisport delle finali.