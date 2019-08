Beach Volley – A Catania si assegna la Coppa Italia: ultimo atto del campionato italiano assoluto

Beach Volley. Campionato Italiano Assoluto: ultimo atto a Catania, si assegna la Coppa Italia

La storica location de “Le Capannine” a Catania, farà da scenario all’ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2019 che assegnerà la Coppa Italia vinta lo scorso anno a Caorle da Toti-Allegretti e Abbiati-Andreatta. Il cammino del Campionato Italiano, iniziato nel mese di giugno a Milano, si concluderà dopo 7 tappe domenica di fronte alle telecamere di Raisport (che seguiranno semifinali e finali in diretta TV) prima che il beach volley internazionale si tuffi nelle finals del World Tour in programma a Roma dal 4 all’8 settembre. Al via della tappa conclusiva, dopo la conquista dello scudetto a Caorle da parte di Toti-Allegretti e Ingrosso-Ranghieri, 26 coppie maschili e 25 femminili che si conten deranno l’ambito titolo dopo un week end che prevede per domani una giornata di qualifiche per l’assegnazione di ulteriori 6 posti nel main draw nel quale sono state già inserite le prime 10 coppie sia al maschile che al femminile. A supportare la Federazione Italiana Pallavolo nell’organizzazione della tappa siciliana, sede della finale scudetto negli ultimi cinque anni, la proprietà de “Le Capannine”, il Comune di Catania e il Comitato Regionale FIPAV Sicilia.

Lista d’ingresso maschile

Main Draw (10+6): 1. Ingrosso Matteo – Ranghieri Alex, 2. Manni Fabrizio – Bonifazi Carlo, 3. Benzi Davide – Ficosecco Paolo, 4. Ingrosso Paolo – Sette Felice, 5. Andreatta Tiziano – Abbiati Andrea, 6. Cecchini Matteo – Dal Molin Davide, 7. Lupo Andrea – Vanni Francesco, 8. Windisch Jakob – Cottafava Samuele, 9. De Fabritiis Giacomo – Carucci Alessandro, 10. Arezzo Di Trifiletti Franco – Lagana’ Domenico.

Qualifiche (16): 1. Cappio Paolo – Ceccoli Edgardo, 2. De Luca Francesco – Bertoli Matteo, 3. Marchetto Tobia – Di Silvestre Alberto, 4. Storari Andrea – Montinaro Francesco, 5. Chinellato Simone – Pizzolotto Giorgio, 6. Colaberardino Luca – Michienzi Davide, 7. Canegallo Matteo – Casellato Tommaso, 8. Margaritelli Francesco – Marta Alessandro, 9. Rizzi Federico – Bigarelli Luca, 10. Cravera Luca – Bulgarelli Filippo, 11. Michieli Francesco – Breda Riccardo, 12. Andronico Federico – Andronico Giosue’, 13. Gangemi Orazio – Giuffrida Dario Giuseppe, 14. Foti Fiorenzo – Remo Fabio Paolo, 15. Marchetta Gabriele – Parisi Fabrizio, 16. Cresto Silvio – Ginepro Matteo.

Lista d’ingresso femminile

Main Draw (10+6): 1. Toti Giulia – Allegretti Jessica, 2. Colombi Elena – Breidenbach Sara, 3. Gradini Alice – Scampoli Claudia, 4. They Chiara – Varrassi Dalila, 5. Zuccarelli Agata – Traballi Gaia, 6. Lantignotti Michela – Michieletto Francesca, 7. Leonardi Silvia – Benazzi Giada, 8. Meniconi Beatrice – Annibalini Eleonora, 9. Sacco Noemi – Enzo Irene, 10. Calì Valentina – Lo Re Graziella.

Qualifiche (15): 1. Bertozzi Nicol – Dalmazzo Anna, 2. Colzi Alessandra – Gili Eleonora, 3. Ditta Erika – Allegretti Debora, 4. Puccinelli Claudia – Barboni Arianna, 5. Tamagnone Giulia – Baravelli Vania, 6. Leoni Sara – Bulgarelli Silvia, 7. Giacosa Silvia – Pico Valentina, 8. Aime Silvia – Cimmino Serena, 9. Cozzi Valentina – Moneta Serena, 10. Prioglio Rossana – Guidi Elena, 11. Perroni Chiara – Consolini Zeudi, 12. Magi Vittoria – Stecconi Cecilia, 13. Monaco Isabella – Rizzo Arianna, 14. Panfili Ludovica – D’arrigo Clara, 15. Chiavaro Margherita – Mazzulla Nellina.

Come seguire la tappa di Catania

Live Score Femminile: http://bit.ly/2ZfZFfR

Live Score Maschile: http://bit.ly/2Z5WkzJ

Social: Sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e sul canale twitter @ItaBeachVolley

Copertura TV: Le telecamere di Rai Sport seguiranno il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Nel week end di Catania le semifinali, con telecronaca di Marco Fantasia e commento tecnico di Claudio Galli, saranno trasmesse nella mattinata di domenica 4 agosto in diretta TV su Raisport (e in streaming sul canale Raisport su RaiPlay) dalle 11 alle 13 mentre le finali dalle 15.15 alle 17.50.

Informazioni: Il Calendario del Campionato Italiano Assoluto: Milano (14-16 giugno), Cesenatico (28-30 giugno), Cagliari (5-7 luglio), Cirò Marina (19-21 luglio), Palinuro (2-4 agosto), Caorle (23-25 agosto, Finale Scudetto), Catania (30 agosto – 1 settembre, Coppa Italia)

Partner al fianco del Campionato Italiano Assoluto: Spalding (Sponsor Tecnico); Istituto per il Credito Sportivo (Partner Istituzionale); Allianz, Honda, Eclepta (Sponsor Ufficiali); Gazzetta dello Sport (Media Partner).

Montepremi: Singola tappa 7.500 euro, Coppa Italia 10.000 euro, Finale Scudetto 15.000 euro.

