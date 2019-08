Beach Volley – Campionato Italiano Assoluto: i risultati della prima giornata di gare a Palinuro

Campionato Italiano Assoluto: i verdetti delle qualifiche a Palinuro

La prima giornata di gare nella quinta tappa di campionato italiano assoluto di beach volley a Palinuro, ha sancito i suoi verdetti con l’assegnazione dei 12 pass per il main draw tra maschile e femminile. Ad accedere al tabellone principale in programma a partire dalla mattinata di domani, sono Barboni -They, Bianchin-Enzo, Ferraris-Michieletto, Frasca-Gradini, Aime-Cimmino, Annibalini-Culiani che hanno conquistato il pass vincento le due sfide del proprio mini girone di qualificazione raggiungendo così le dieci coppie già inserite nel main draw. Tre le vittorie necessarie per le coppie maschili che hanno staccato il pass per il main draw di domani. Restano quindi in gara, insieme alle dieci coppie già inserite in main draw: Ferenciac-Titta, Avalle-Crusca, Chinellato-Michieli, Arezzo Di Trifiletti-Laganà, Manni-Colaberardino, Geromin-Camozzi. Domani alle 8.30 si terrà la riunione tecnica sul campo centrale, subito dopo l’inizio delle gare sui cinque campi del lungomare di località Le Saline di Palinuro.

Risultati qualifiche

Finali Femminili

Cozzi Valentina-Gabrielli Sara – Barboni Arianna-They Chiara 0-2 (18-21, 13-21)

Gianandrea Giorgia-Luca Jessica Jenifer – Bianchin Margherita-Enzo Irene 0-2 (13-21, 19-21)

Ferraris Carolina-Michieletto Francesca – Favini Erica-Sassone Marta Eugenia 2-0 (21-14, 21-18)

Frasca Federica-Gradini Alice – Tonello Elisa-De Siano Marianna 2-0 (21-19, 21-16)

Aime Silvia-Cimmino Serena – Giacosa Silvia-Prioglio Rossana 2-0 (21-19, 21-14)

Annibalini Eleonora-Culiani Michela – Magi Vittoria-Pratesi Alice 2-0 (21-0, 21-0)

Finali Maschili

Canegallo Matteo-Casellato Tommaso – Ferenciac Vasile Paul-Titta Giacomo 1-2 (23-21, 16-21, 10-15)

Avalle Claudio-Crusca Michele – Del Carpio Valerio-Negri Marco Emilio 2-1 (21-15, 15-21, 15-13)

Seregni Sergio-Krumins Davis – Chinellato Simone-Michieli Francesco 1-2 (15-21, 21-17, 19-21)

Margaritelli Francesco-Marta Alessandro – Arezzo Di Trifiletti Franco-Laganà Domenico 1-2 (21-18, 22-24, 15-17)

Manni Emiliano-Colaberardino Luca – Rizzi Federico-Bigarelli Luca 2-1 (21-15, 13-21, 15-11)

Geromin Federico-Camozzi Matteo – Cravera Luca-Bulgarelli Filippo 2-0 (21-17, 21-14)

Maschile

Main Draw (10 + 6): 1. Manni Fabrizio – Bonifazi Carlo, 2. Ingrosso Paolo – Ingrosso Matteo, 3. Cecchini Matteo – Dal Molin Davide, 4. Lupo Andrea – Vanni Francesco, 5. Benzi Davide – Ficosecco Paolo , 6. Sablone Daniele – Michienzi Davide, 7. Terranova Francesco – Magini Marco, 8. De Fabritiis Giacomo – Carucci Alessandro, 9. De Luca Francesco – Bertoli Matteo (Wild Card), 10. Di Silvestre Alberto – Marchetto Tobia (Wild Card U21).

Dalle qualifiche (6): Ferenciac Vasile Paul-Titta Giacomo, Avalle Claudio-Crusca Michele, Chinellato Simone-Michieli Francesco, Arezzo Di Trifiletti Franco-Laganà Domenico, Manni Emiliano-Colaberardino Luca, Geromin Federico-Camozzi Matteo.

Femminile

Main Draw (10 + 6): 1. Toti Giulia – Allegretti Jessica, 2. Colombi Elena – Breidenbach Sara, 3. Leonardi Silvia – Benazzi Giada, 4. Traballi Gaia – Zuccarelli Agata, 5. Meniconi Beatrice – Galazzo Sonia, 6. Allegretti Debora – Lantignotti Michela, 7. Sacco Noemi – Gili Eleonora, 8. Dalmazzo Anna – Bertozzi Nicol, 9. Leoni Sara – Bulgarelli Silvia (Wild Card), 10. Rottoli Sharin – Piccoli Anna (Wild Card U21).

Dalle qualifiche (6): Barboni Arianna-They Chiara, Bianchin Margherita-Enzo Irene, Ferraris Carolina-Michieletto Francesca, Frasca Federica-Gradini Alice, Aime Silvia-Cimmino Serena, Annibalini Eleonora-Culiani Michela.

