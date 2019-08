Beach Volley – Campionato Italiano Assoluto, i risultati della seconda giornata di gare a Caorle

Assegnati i primi pass per le semifinali scudetto, in programma nella giornata di domani a Caorle

Il giorno numero due del week end tricolore di Caorle ha assegnato i primi pass per le semifinali scudetto in programma domani sui campi della PiterPan Beach Arena di Caorle. Ad aver conquistato già l’accesso alle semifinali femminili sono state le ragazze del Club Italia Alice Gradini e Claudia Scampoli che nel quarto turno vincenti hanno battuto oggi Elena Colombi e Sara Breidenbach col punteggio di 2-1, in una sfida combattuta tra tra atlete che hanno raggiunto buoni risultati nel corso di questo campionato italiano. Le azzurrine attendono in semifinale la vincente della sfida di domani tra Debora Allegretti in coppia con Giada Godenzoni e Margherita Bianchin in coppia con Irene Enzo. Nell’altra semifinale Michela Lantignotti e Francesca Michieletto, che nel quarto turno vincenti oggi hanno avuto la meglio su Bianchin-Enzo, sfideranno la vincente tra Toti-Allegretti e Colombi-Breidenbach.

Al maschile hanno staccato il biglietto per la semifinale l’inedita coppia formata da Matteo Ingrosso e Alex Ranghieri e quella formata dall’esperto Paolo Ficosecco in coppia con Davide Benzi. I primi, arrivati in semifinale senza perdere alcun set, hanno battuto nell’ultimo turno vincenti di oggi la coppia Sacripanti-Alfieri mentre Paolo Ficosecco, già tricolore nel 2012, in coppia con Davide Benzi ha dovuto faticare contro Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi per spuntarla al tie break col punteggio di 17-15. In semifinale Ingrosso-Ranghieri attendono la vincente della sfida tra Windisch-Cottafava, ragazzi del Club Italia, e i più esperti Manni-Bonifazi. Nell’altra semifinale Ficosecco-Benzi sfideranno la vincente del sesto turno perdenti tra Alfieri-Sacripanti e Abbiati-Andreatta.

Le telecamere di Raisport si accenderanno domani dalle 11.30 alle 13.30 per seguire una semifinale maschile ed una femminile per poi tornare sul campo centrale dalle 16.30 alle 18.30 per le due finali scudetto. Le dirette TV saranno raccontate da Marco Fantasia e Claudio Galli. Assegnato oggi anche lo scudetto Master 35 femminile alla coppia Ferrazzo Tania – Consolini Zeudi che conquista quindi il primo storico titolo tricolore Master al femminile. Domani saranno assegnati i titoli per le categorie master maschili.

