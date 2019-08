Beach Volley – Campionato Europeo: i risultati delle coppie azzurre, Nicolai e Lupo avanzano senza problemi

I vice campioni olimpici Nicolai-Lupo non hanno avuto problemi contro i russi Gorbenko-Likholetov, battuti 2-0 (21-16, 21-17)

Nel Campionato Europeo di beach volley, in corso di svolgimento a Mosca, esordio vincente per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth: 2-1 (13-21, 23-21, 15-13) sulle greche Arvaniti-Karagkouni. Domani Marta e Viktoria se la vedranno con le francesi Placette-Richard (ore 10).

Nel tabellone maschile buone notizie arrivano da Adrian Carambula ed Enrico Rossi, reduci dal 2-0 (21-14, 21-16) sui russi Hudyakov-Velichko. Gli italiani domani scenderanno in campo per affrontare gli svizzeri Beeler-Krattiger (ore 12). I vice campioni olimpici Nicolai-Lupo non hanno avuto problemi contro i russi Gorbenko-Likholetov, battuti 2-0 (21-16, 21-17). Gli azzurri domani giocheranno contro gli austriaci Doppler-Horst (ore 16).

Esordio con sconfitta per Andreatta-Abbiati, 2-1 (14-21, 21-19, 15-11) contro i russi Liamin-Myskiv. Il duo italiano domaniaffronterà i polacchi Fijalek-Bryl (ore 17).

