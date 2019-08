Bayern Monaco, Lewandowski promuove Perisic: “sarà una grande sorpresa per noi. Borussia? Siamo superiori”

L’attaccante polacco ha parlato del nuovo arrivo in casa Bayern, esprimendo il proprio parere sull’ingaggio di Perisic

Subito un grande feeling tra Robert Lewandowski e Ivan Perisic, l’attaccante polacco ha accolto con entusiasmo l’ingaggio dell’esterno croato, arrivato dall’Inter in questa finestra di mercato.

Intervistato ai microfoni della Bild, ‘Lewa’ ha usato parole al miele per il nuovo compagno: “Ivan Perisic può essere una sorpresa assai lieta per noi. Sono sicuro che farà bene. E’ bravo, sa coprire bene entrambe le fasce, è forte fisicamente e sa dribblare. Può darci una grossa mano d’aiuto e servire ad altri giocatori per la loro crescita. Coutinho ci dà quel pizzico di follia in più, perché è un giocatore imprevedibile e possiede una grande capacità di servire l’assist vincente. La sua presenza ci permetterà di essere più pericolosi e poi può giocare sia da esterno d’attacco che da rifinitore. Con lui abbiamo più opzioni. Il Borussia Dortmund? Ha messo su una grande squadra, ma non conta la quantità: noi, comunque, siamo superiori“.

