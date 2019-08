Basket, Italia sbarcata in Cina per il torneo di Shenyang: venerdì la prima sfida contro la Serbia

La Nazionale Italiana di basket ha raggiunto Shenyang, dove parteciperà ad un torneo con Serbia, Francia e Nuova Zelanda

Con il volo Atene-Pechino e il successivo trasferimento a Shenyang, la Nazionale è arrivata in Cina nel corso della nottata italiana (prima mattina cinese). Ad accogliere la squadra, all’arrivo nell’aeroporto del capoluogo della Manciuria, oltre ad un folto gruppo di tifosi con bandiere cinesi e gigantografie dei giocatori Azzurri, anche molti giornalisti locali. C’è tanto interesse per l’arrivo in città delle squadre coinvolte e i palazzetti di Shenyang e Anshan vanno verso il sold-out per le gare del Torneo AusTiger.

Nel nord del Paese, gli Azzurri giocheranno contro Serbia (23 agosto), Francia (25 agosto) e Nuova Zelanda (26 agosto). Per il torneo non è prevista copertura TV o streaming in Italia.

Martedì 27 agosto, il trasferimento, via Guangzhou, a Foshan, dove avrà inizio la FIBA World Cup 2019. Italia inserita nel gruppo D con Filippine (31 agosto), Angola (2 settembre) e Serbia (4 settembre).

Oggi il CT Sacchetti festeggia il suo 66esimo compleanno. Nato ad Altamura il 20 agosto 1953, Meo ha vinto in Azzurro da giocatore la Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici di Mosca nel 1980, la Medaglia d’Oro all’Europeo di Nantes 1983 e la Medaglia di Bronzo all’Europeo in Germania nel 1985. In totale, con la Nazionale, 132 presenze e 945 punti dal 1977 al 1986. Da allenatore ha guidato la Dinamo Sassari allo storico triplete nella stagione 2014/2015 e la Vanoli Cremona, sua attuale squadra, alla conquista della Coppa Italia 2019.

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, – )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder – NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Tur)

