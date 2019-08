Basket – Ex Sassari rischia fino a 10 anni di carcere: Thomas arrestato

Rashawn Thomas rischia grosso: l’ala statunitense, ex Dinamo Sassari arrestato in Florida

Fino a qualche mese fa indossava la casacca della Dinamo Sassari e lottava per lo Scudetto, adesso rischia fino a 10 anni di carcere. Stiamo parlando di Rashawn Thomas: ala statunitense fermato in Florida dalla polizia per eccesso di velocità, mentre guidava la sua Kia Optima.

Le autorità, insospettite dal forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo, hanno invitato Thomas a scendere dalla macchina per poterla perquisire. La polizia ha dunque trovato Ecstasy, marijuana e altre sostanze stupefacenti ed è stato arrestato per poi venire rilasciato su cauzione di 32 mila dollari.

Thomas adesso però rischia grosso: potrebbe essere condannato da due fino a 10 anni di carcere.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo