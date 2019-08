Basket – Europeo U16 Maschile, domani il debutto dell’Italia contro la Germania

Gli azzurri all’esordio se la vedranno con la Germania nel match che partirà alle ore 21, fiducioso coach Fucka

Prende il via domani a Udine l’Europeo della Nazionale Under 16 Maschile. La squadra allenata da Gregor Fucka esordisce contro la Germania, sabato si torna in campo per affrontare la Croazia mentre l’ultimo impegno del girone è previsto per domenica 11 agosto contro la Russia. Tutte le partite si giocano alle ore 21.00, al PalaCarnera.

Così coach Gregor Fucka: “il raduno è andato molto bene, abbiamo lavorato sodo dal primo giorno. Ora è arrivato il momento di giocare, non vediamo l’ora di scendere in campo per affrontare la Germania. Il girone è equilibrato, sfideremo tre squadre molto attrezzate ma siamo pronti. Sono certo che il pubblico di Udine ci darà una mano, così come la città ci ha sostenuto e supportato durante il periodo del raduno. Ora tocca a noi ripagarli con le nostre prestazioni”.

Al gruppo si è aggregato anche Davide Casarin, che ha raggiunto la squadra dopo aver partecipato all’Europeo Under 18 di Volos (Grecia).

Gli Azzurri

Matteo Barbieri (2003, C, 208, Virtus Pallacanestro Bologna)

Davide Casarin (2003, P/G, 196, Reyer Venezia Mestre)

Gianmarco Fiusco (2003, P, 190, New Basket Brindisi)

Nicola Giordano (2003, P, 185, Giants Basket Marghera)

Francesco Gravaghi (2003, G/A, 193, Olimpia Milano)

Daniele Greggi (2003, G, 193, Honey Sport City Roma)

Tommaso Marangoni (2003, A, 194, International Basket Imola)

Allan Ivan Efetubo Onojaife (2003, A/P, 197, Pallacanestro Don Bosco Livorno)

Matteo Spagnolo (2003, P, 192, Real Madrid Baloncesto)

Samuele Andrea Valente (2003, C, 203, Oxygen Bassano)

Luca Vincini (2003, A, 203, Cus Torino)

Niccolò Virginio (2003, G/A, 204, Pallacanestro Varese)

Lo Staff

Direttore Tecnico: Andrea Capobianco

Capo Delegazione: Francesco Martini

Allenatore: Gregor Fucka

Assistente Allenatore: Alessandro Guidi

Assistente Allenatore: Antonello Sorci

Preparatore Fisico: Andrea Molina

Medico: Daniele Mozzone

Fisioterapista: Valerio Conti

Team Manager: Renza Reggianini

Il programma

9 Agosto

Ore 21.00 Italia-Germania

10 Agosto

Ore 21.00 Croazia-Italia

11 Agosto

Ore 21:00 Russia-Italia

13 Agosto

Ottavi di finale

14 Agosto

Quarti di finale

16 Agosto

Semifinali

17 Agosto

Finali

I gironi

Girone A: ITALIA, Russia, Germania, Croazia

Girone B: Macedonia del Nord, Lettonia, Israele, Spagna

Girone C: Slovenia, Estonia, Lituania, Turchia

Girone D: Bosnia Erzegovina, Serbia, Grecia, Francia

