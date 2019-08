Il Barcellona insiste per Neymar Jr, Victor Valdes piazza la stoccata: “se parlo rischio il licenziamento”

L’attuale allenatore della Juvenil A del Barcellona si è soffermato sul possibile ritorno in blaugrana di Neymar, esprimendo il proprio punto di vista

Il Barcellona continua a seguire Neymar Jr, è lui l’obiettivo dei blaugrana per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo l’arrivo di Antoine Griezmann.

Il club spagnolo lavora da molto tempo sul ritorno del brasiliano in Catalogna, ma al momento manca l’accordo con il Paris Saint-Germain. Sulla questione si è soffermato Victor Valdes, ex portiere del Barcellona e adesso allenatore della Juvenil A: “Neymar? Ci ho giocato un solo anno, ha fatto bene e si è messo in mostra, conquistando la Champions da protagonista” le parole dello spagnolo riportate da Football Espana. “Ma non sono io la persona a cui chiedere di determinati argomenti, altri ne sanno più di me. Mi mettereste in una posizione scomoda, rischierei di farmi licenziare, io invece voglio continuare la mia esperienza qui”.

Valuta questo articolo