Barcellona, per arrivare a Neymar serve sacrificare Coutinho: il brasiliano finisce nel mirino di Manchester United e Arsenal

Barcellona-Neymar, un ritorno possibile. Il club bluagrana ha tutta l’intenzione di riportare l’esterno brasiliano in catalogna, ma il PSG non intende fare sconti sui 200 milioni richiesti. Alcune contropartite potrebbero far gola al club parigino, ma serve una parte cash importante per convincere i francesi a dire sì. Dal canto suo però, il Barcellona dopo aver speso 120 milioni per Griezmann non ha molto da offrire. Serve dunque un sacrificio importante, come quello di Coutinho, valutato 120 milioni e richiesto, secondo Marca, da Manchester United e Arsenal. Domani alle 18 il mercato della Premier League chiude: se ci sarà una trattativa dovrà essere chiusa in fretta.

