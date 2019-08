Balotelli, il futuro è ancora… rossonero! SuperMario dice sì al Flamengo: cifre e dettagli

Mario Balotelli pronto a trasferirsi al Flamengo: sarebbe il primo italiano a vestire la maglia rossonera del club brasiliano

Il futuro di Mario Balotelli è ancora a tinte rossonere. Dopo aver vestito le maglie di Milan e Nizza, l’attaccante italiano, svincolatosi dal Marsiglia, vestirà un’altra casacca con i colori rosso e nero: quella del Flamengo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ‘SuperMario’ ha dato la sua disponibilità al trasferimento in Brasile, ponendo la sua firma su un contratto di due anni e mezzo che lo farebbe diventare il primo italiano a vestire la maglia del club sudamericano. Fra l’agente del giocatore e la squadra si devono sistemare solo gli ultimi dettagli legati all’ingaggio, poi Balotelli sarà un nuovo giocatore del Flamengo. Insieme a lui in Brasile volerà anche il fratello Enock, pronto a firmare per il Boavista.

Valuta questo articolo