Balotelli al Brescia, ci siamo! Cifre e dettagli del contratto: spunta il ‘rinnovo automatico’

Manca solo la firma, poi Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore del Brescia: accordo trovato fra il presidente Massimo Cellino e Mino Raiola

Mario Balotelli è vicinissimo alla firma con il Brescia. Questione di ore, il tempo di mettere a posto gli ultimi dettagli burocratici e, forse, far passare giorno 17 nel quale, per un presidente scaramantico come Cellino, sarebbe meglio non ufficializzare il colpo più importante della stagione. L’accordo fra le parti è stato trovato nella serata di ieri. Balotelli firmerà un contratto annuale da 1.5 milioni e una serie di bonus legati al ritorno in Nazionale. Sarà presente anche un rinnovo automatico in caso di salvezza.

