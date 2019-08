ATP Winston Salem – Sonego non lascia scampo a Dzumhur, l’azzurro vola agli ottavi senza faticare

Il tennista italiano liquida la pratica Dzumhur in un’ora e dieci minuti, superando il proprio avversario con il punteggio di 6-1, 6-4

Lorenzo Sonego accede senza particolari problemi agli ottavi di finale del torneo ATP Winston-Salem, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 717.955 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University, a Winston-Salem, in North Carolina, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open. Il tennista azzurro non lascia scampo a Damir Džumhur, superandolo nettamente con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo un’ora e dieci minuti di gioco.

Tutto semplice per la testa di serie numero 7 del seeding, abile a tenere in mano le redini dell’incontro sin dal primo set, chiudendo abilmente la contesa senza faticare. Nel prossimo turno Sonego se la vedrà con lo spagnolo Carreno-Busta, riuscito a superare Copil in tre set. Sarà il secondo confronto diretto fra i due dopo quello andato in scena in giugno in semifinale sull’erba di Antalya, dove poi Sonego ha conquistato il suo primo titolo nel circuito maggiore.

Valuta questo articolo