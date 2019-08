ATP Winston-Salem: Sonego fallisce l’accesso ai quarti di finale, l’azzurro cede in due set a Carreno-Busta

L’italiano non riesce a superare l’ostacolo spagnolo, cedendo in due set con il punteggio di 7-6, 6-0 dopo un’ora e 43 minuti di gioco

Finisce agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego nel torneo ATP Winston-Salem, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 717.955 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University, a Winston-Salem, in North Carolina, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open. Il giocatore italiano cede in due set a Carreno-Busta, arrendendosi con il punteggio di 7-6, 6-0 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Niente da fare per il numero 7 del seeding che, dopo aver perso la prima frazione al tie-break, cede di schianto al proprio avversario nel secondo set, fallendo dunque l’accesso ai quarti.

