ATP Winston-Salem – Seppi ko all’esordio, Berdych trionfa in tre set

Seppi eliminato al primo turno dell’ATP Winston-Salem: Berdych trionfa in tre set

Niente da fare per Andreas Seppi al Winston-Salem Open, torneo Atp 250 con montepremi da 807.210 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University di Winston-Salem, nella Carolina del Nord. Il tennista italiano, al rientro in campo dopo un mese e mezzo di riposto, è stato eliminato al primo turno per mano di Thomas Berdych.

L’ex top ten ceco, in tabellone con una wild card, ha trionfato in tre set, col punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, dopo un’ora e 45 minuti di gioco.

