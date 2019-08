ATP Winston-Salem – Murray eliminato all’esordio: Sandgren trionfa in due set

Murray subito eliminato al torneo ATP di Winston-Salem: al secondo turno ci va Sandgren

Andy Murray è tornato a giocare in singolare: il tennista scozzese, rimasto fuori a lungo per un infortunio, dopo il ritorno in campo in doppio ha deciso di provarci nuovamente anche nel singolare. Al torneo ATP di Winston Salem, però, il primo turno non è stato positivo per Murray, che è stato sconfitta, dopo una dura battaglia, dallo statunitense Sandgren. Murray è stato eliminato dopo due ore e 11 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 7-5.

