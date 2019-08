ATP Winston-Salem – Cecchinato out al secondo turno: Millman trionfa in tre set

Niente da fare per Cecchinato: l’azzurro eliminato al secondo turno al torneo ATP di Winston-Salem

Secondo turno amaro per Cecchinato al “Winston-Salem Open”, torneo Atp 250 con montepremi da 807.210 dollari in corso sui campi in cemento della Wake ForestUniversity di Winston-Salem. Il tennista italiano è stato eliminato da Millman: l’australiano ha trionfato in tre set, in rimonta, al termine di una battaglia durata due ore e 31 minuti, col punteggio di 7-6, 4-6, 3-6.

