ATP Winston-Salem – Cecchinato al secondo turno: Bublik si ritira al secondo set

Bublik si ritira al secondo set: Cecchinato ringrazia e vola al secondo turno del torneo ATP di Winston-Salem

Esordio positivo per Marco Cecchinato: l’azzurro ha staccato il pass per il secondo turno del del Winston-Salem Open, torneo Atp 250 con montepremi da 807.210 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University di Winston-Salem, nella Carolina del Nord. Cecchinato, dopo essersi aggiudicato il primo set per 7-6(3), si è visto assegnare la vittoria per il ritiro del suo rivale, il kazako Bublik, che ha alzato bandiera bianca al secondo set sull’1-0 per l’azzurro.

