ATP Washington – Tsitsipas asfalta il francese Paire, il greco stacca facilmente il pass per la semifinale

Stefanos Tsitsipas avanza senza problemi in semifinale al torneo ATP di Washington, troppo forte il greco rispetto a Benoit Paire che non riesce a tener testa al proprio avversario. Il numero 6 del ranking si impone con il punteggio di 7-5, 6-0 dopo un’ora e quindici minuti di gioco, un dominio assoluto che permette così a Tsitsipas di staccare il pass per il turno successivo.

In semifinale il greco se la vedrà con Nick Kyrgios, riuscito anche lui a superare agilmente i quarti. L’australiano non lascia scampo a Gombos, superandolo con un doppio 6-3 in meno di un’ora di contesa.

