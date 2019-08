ATP Washington – Marin Cilic spazza via Auger-Aliassime, il croato vince facile in due set

Il tennista croato stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Washington, battendo il canadese con il punteggio di 6-3, 6-4

Tutto facile per Marin Cilic negli ottavi del torneo ATP di Washington, il tennista croato infatti supera senza patemi Auger-Aliassime, costretto ad arrendersi in due set. Il numero diciassette del mondo non lascia scampo al proprio avversario canadese, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di partita. Nei quarti di finale Cilic se la vedrà con il vincente del match tra Tiafoe e Medvedev, con quest’ultimo favorito almeno sulla carta.

